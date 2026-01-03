به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی کارشناسان هواشناسي، جوی نسبتا ناپایدار همراه با افزایش موقت دما تا پایان هفته را پيش بيني کردند البته شب ها در این مدت، ماندگاري هواي سرد شبانه خواهد داشت و صبح ها، غبار صبحگاهي پدیده غالب جوي خواهد بود.

شب گذشته بیشترین بارش از قصر قجر بجنورد به میزان پنج و هشت دهم میلی‌متر گزارش شده است.

سرچشمه اسفراین با منهای چهار درجه سانتی‌گراد، سردترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بود.