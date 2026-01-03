فرمانده انتظامی شهرستان خاش، از شناسایی عوامل حریق عمدی کیوسک پلیس خاش، و تحت کنترل بودن اوضاع این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ غلامرضا نورا گفت: در پی اقدام به حریق عمدی کیوسک پلیس در شهرستان خاش، با اشراف اطلاعاتی و شگرد‌های پلیسی عوامل دخیل در این امر، شناسایی و به زودی دستگیر خواهند شد.

وی با اشاره به عدم خسارت جانی به عوامل پلیس، و تحت کنترل بودن اوضاع در شهرستان خاش، افزود: حفظ نظم و آرامش از اولویت‌های پلیس می‌باشد و با مخلان امنیت و آشوبگران به شدت برخورد خواهد شد.