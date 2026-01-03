واکنش هنرمندان و فعالان فضای مجازی به شهادت مرزبان کهگیلویه و بویراحمدی

در پی شهادت مرزبان غیور کهگیلویه و بویراحمدی مردم در فضای مجازی به ویژه هنرمندان واکنش نشان دادند.