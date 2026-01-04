بیش از ۱۵ هزار معتکف در کهگیلویه و بویراحمد؛ روایت حضور گسترده معنوی
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری آئین معنوی اعتکاف در ۱۸۴ مسجد استان خبر داد.
وی با اشاره به استقبال گسترده اقشار مختلف مردم افزود: تعداد کل معتکفان استان حدود ۱۵ هزار نفر است که از این میان، اعتکاف دانشآموزی در ۸۴ مسجد برگزار شده است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مجموع دانشآموزان معتکف استان ۹ هزار و ۱۷۸ نفر هستند که ۷ هزار و ۵۰ نفر از آنان دختر و ۲ هزار و ۱۲۸ نفر پسر هستند، همچنین حدود ۳۰۰ نفر در اعتکاف دانشجویی شرکت کردهاند.
وی ادامه داد: در بخش اعتکاف عمومی، ۳ هزار و ۵۹۲ نفر از خواهران و هزار و ۳۸۰ نفر نیز در قالب اعتکاف عمومی ثبتنام کردهاند.
حجت الاسلام موسوی نیا با اشاره به اینکه بخشی از اقلام توسط دستگاههای دولتی تأمین شده است، ادامه داد: حدود ۹۰ درصد هزینهها نیز با کمک خیران و مشارکت مردمی و بخش اندکی هم توسط خود معتکفان تأمین میشود.
وی درباره برنامههای فرهنگی و محتوایی اعتکاف گفت: محتوای برنامهها دقیق و غنی طراحی شده و شامل طرح «زندگی با آیهها» و سایر برنامههای معرفتی است، همچنین از ظرفیت مبلغان اعزامی از قم و تهران استفاده شده که تعداد آنان حدود ۱۰ نفر است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان افزود: برای هر مسجد سه نفر به عنوان سفیر قرآنی، قاری قرآن کریم و همچنین مداح هماهنگ شدهاند و برنامههای متنوع عبادی و فرهنگی در حال اجرا است.
وی تصریح کرد: جشن میلاد امیرالمؤمنین امام علی (ع) در مساجد برگزار و مراسم سوگواری شهادت حضرت زینب (س) نیز در فردا شب در تمامی مساجد میزبان اعتکاف برپا خواهد شد.
حجت الاسلام موسوی نیا اضافه کرد: برنامههای ویژهای نیز برای مادران در قالب طرح «مساجد مادر و کودک» در سطح استان پیشبینی و اجرا شده است تا این قشر نیز بتوانند از فضای معنوی اعتکاف بهرهمند شوند.