

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نامدار صیادی گفت: با هدف تأمین نیاز بازار مصرف و تنظیم عرضه ی گوشت مرغ،یک هزار و ۳۸۵ تن گوشت مرغ طی یک هفته گذشته کشتار و روانه ی بازار مصرف در استان شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: میانگین روزانه تولید گوشت مرغ در این بازه زمانی ۲۳۰ تن بوده که نقش مهمی در تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار دارد.

وی به چهار میلیون و ۸۵۰ هزار قطعه‌ جوجه‌ریزی آذرماه امسال در مرغداری‌های استان اشاره کرد و افزود: میزان جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ نسبت به تعهد ۲۶ درصد رشد داشته که این حجم از جوجه‌ریزی نیازمند نظارت میدانی و حمایت مداوم است.





