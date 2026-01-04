امام‌ جمعه تبریز با تاکید بر جایگاه والای اعتکاف این عبادت را فرصتی گران‌بها برای خودسازی، تهذیب نفس و بازگشت آگاهانه به مسیر بندگی خداوند دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در جمع معتکفین مسجد امیرالمومنین (ع) شهرک ارم با بیان اینکه اعتکاف تمرین عملی بریدن از دلبستگی‌های دنیوی و تمرکز بر معنویت است اظهار داشت:در ایامی که انسان با هجمه‌های فکری و فرهنگی متعددی مواجه است، حضور آگاهانه در فضای مسجد و انس با نماز، قرآن و دعا نقش مهمی در تثبیت ایمان و تقویت هویت دینی ایفا می‌کند.

امام‌جمعه تبریز با اشاره به سیره امیرالمومنین (ع) خاطرنشان کرد:شخصیت امام علی (ع) تجسم کامل عبودیت، عدالت‌خواهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و معتکفین باید از این فرصت معنوی برای شناخت عمیق‌تر سیره علوی و جاری‌ساختن آن در زندگی فردی و اجتماعی بهره ببرند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی جوانان و نوجوانان حاضر در مراسم اعتکاف را سرمایه‌های معنوی جامعه اسلامی دانست و افزود: حضور پرشور نسل جوان در مساجد و برنامه‌های عبادی نشانه زنده‌بودن دین در جامعه و نویدبخش آینده‌ای روشن است.