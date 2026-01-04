بیش از ۳۰ قلم تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی زنجان و طارم اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های انجام شده بیش از ۳۰ قلم تجهیزات پزشکی گرانقیمت با اعتبارات خارج از بودجه استانی به مراکز درمانی زنجان و طارم اختصاص یافت.

نبی اله محمدی افزود: از جمله این تجهیزات می‌توان به ۱۰ تخت اطفال نوزاد، ۱۶ تخت ویژه، ۲۳ دستگاه ونتیلاتور بزرگ و ۱۰ مورد فتوتراپی نوزاد اشاره کرد که در راستای خدمت رسانی بهینه تامین شده و تخصیص یافته است.

محمدی افزود: یکی از مهمترین درخواست‌های ما تخصیص و تامین یک دستگاه شتاب دهنده خطی است که با توجه به چندین نوبت مکاتبه و پیگیری شفاهی و مذاکره توسط اداره کل امور مجلس و همچنین دانشگاه علوم پزشکی تا کنون حواله تخصیصی توسط معاونت درمان وزارت متبوع صادر نشده است.

وی اظهار داشت: همچنین تامین تجهیزات بخش نوزادان بیمارستان آیت الله موسوی زنجان به تعداد ۱۸ مورد نیز مد نظر قرار گرفته است که تا کنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت:تجهیزات پزشکی توسعه اورژانس و بخش روانپزشکی بیمارستان بهشتی زنجان نیز به تعداد ۱۵ تخت تامین شده و دستگاه سی تی آنژیوگرافی بیمارستان ولی عصر (عج) از بخش‌های مهم در راستای خدمت رسانی مطلوب به بیماران نیز در دست تهیه است.

این نماینده مجلس گفت: علاوه بر این تجهیزات برای بیمارستان ولی عصر زنجان، دستگاه‌های «آی‌ام آر تی» و «ام آر آی» و چند دستگاه جدید برای بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان و توسعه اورژانس طارم مصوب شد که تحویل داده می‌شود.