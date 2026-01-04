استاندار زنجان هم‌زمان با سالروز ولادت باسعادت امام علی علیه‌السلام با حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ دکتر سید محسن صادقی، استاندار زنجان به همراه معاونان استانداری و جمعی از مدیران، هم‌زمان با سالروز ولادت باسعادت امام علی علیه‌السلام و روز پدر، با حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان و امام جمعه زنجان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، استاندار زنجان با تبریک میلاد مولی‌الموحدین علیه‌السلام و قدردانی از حمایت‌ها و رهنمود‌های نماینده ولی‌فقیه در استان در راستای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم، بر تلاش شبانه‌روزی مجموعه مدیریتی استان زنجان برای کاهش مشکلات مردم تأکید کرد.

در این نشست، وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و استان زنجان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر سید محسن صادقی هم‌افزایی میان مسئولان، انسجام مدیریتی و همراهی مردم را عامل کلیدی در عبور از چالش‌ها و تسریع در حل مسائل استان دانست و بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری همه دستگاه‌ها در مسیر توسعه و پیشرفت زنجان تأکید کرد.