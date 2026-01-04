پخش زنده
دبیر چهلوچهارمین جشنواره فیلم فجر از اعلام اسامی فیلم های منتخب این جشنواره تا پایان هفه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما منوچهر شاهسواری در آیین رونمایی از پوستر چهل و چارمین جشنواره فیلم فجر درباره زمان اعلام اسامی فیلمها گفت: بسیاری از همکارانم منتظر بودند تا اسامی فیلمها اعلام شود اما باید گفت امروز نمیتوانم این کار را انجام دهم؛ چراکه کیفیت بسیاری از آثار بهدست ما رسیده بالاست و لازم است در یکی از بندهای مقررات تجدیدنظر کنیم.
شاهسواری افزود: تا پایان هفته یا بهزودی، اسامی فیلمها را اعلام خواهیم کرد.