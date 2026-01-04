به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم مژده شمسایی همسر زنده یاد بیضایی، متنی را در سوگ او قرائت کرد.

این مراسم که با همراهی مرکز ایران شناسی دانشگاه استنفورد برگزار شد، با حضور همراهان و آشنایان این سینماگر مطرح ایرانی و همچنین نواختن ساز ایرانی همراه بود.

حاضران در مراسم این هنرمند را با گذاشتن گل بر روی پیکرش به سوی خانه ابدی بدرقه کردند.

بیضایی سینماگر مطرح ایرانی در سن ۸۷ سالگی در روز تولدش دار فانی را وداع گفت. این سینماگر متولد پنجم دی ۱۳۱۷ نویسنده و کارگردانِ ایرانی فیلم و نمایش بود. تدوین و تهیه فیلم، شاعری، مقاله‌نویسی، ترجمه چند نمایشنامه، پژوهشِ تاریخی و ادبی و استادی در دانشگاه از دیگر فعالیت‌های این سینماگر ایرانی بود.

او از فیلم‌سازانِ صاحبِ سبک و معتبر و از نویسندگان و متفکّرانِ برجسته نمایش و ادبیاتِ نوینِ فارسی به‌شمار می‌رود. بعضی از نمایشنامه‌هایش به زبان‌های دیگری ترجمه و در آسیا، اروپا، آمریکا و استرالیا چاپ و اجرا شده است.

بیضایی آثاری، چون «باشو غریبه کوچک»، «مرگ یزدگرد»، «چریکه تارا»، «کلاغ»، «سفر»، «مسافران»، «شاید وقتی دیگر»، «سگ‌کشی» را کارگردانی کرده بود.

این سینماگر نمایش‌نامه‌های متعددی از جمله نمایش‌نامه‌هایی همچون «پهلوان اکبر می‌میرد»، «مرگ یزدگرد»، «فتح نامه کلات»، «هشتمین سفر سندباد»، «ندبه»، «سهراب کشی»، «سلطان مار» را در کارنامه داشت.