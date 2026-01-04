پخش زنده
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مراسمات سالگرد شهید سلیمانی در کرمان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران ضمن سفر به کرمان و بازدید میدانی از روند اجرای برنامههای هفته مقاومت و مراسمات ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، ضمن بررسی آخرین تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده در پشتیبانی از این حرکت عظیم مردمی، دستورات لازم در خصوص موارد مختلف بویژه مسائل امنیتی، ایمنی و تامینی صادر کردند.
ایشان ضمن تاکید بر اهمیت این حضور حماسی پس از گذشت شش سال از شهادت سردار دلها و برگزاری کامل این برنامهها توسط خود مردم، آمریکا و رژیم صهیونی که عاملین ترور حاج قاسم بودهاند را بزرگترین مخالفان برگزاری این رویداد بینالمللی در محور مقاومت معرفی کردند.