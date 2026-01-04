به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران ضمن سفر به کرمان و بازدید میدانی از روند اجرای برنامه‌های هفته مقاومت و مراسمات ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، ضمن بررسی آخرین تمهیدها و تدابیر اتخاذ شده در پشتیبانی از این حرکت عظیم مردمی، دستورهای لازم در خصوص موارد مختلف بویژه مسائل امنیتی، ایمنی و تامینی صادر کردند.

ایشان ضمن تاکید بر اهمیت این حضور حماسی پس از گذشت شش سال از شهادت سردار دل‌ها و برگزاری کامل این برنامه‌ها توسط خود مردم، آمریکا و رژیم صهیونی که عاملین ترور حاج قاسم بوده‌اند را بزرگترین مخالفان برگزاری این رویداد بین‌المللی در محور مقاومت معرفی کردند.