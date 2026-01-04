دیوان عالی قانون اساسی ونزوئلا دستور داد که دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور، در غیاب نیکولاس مادورو که صبح شنبه در عملیاتی توسط نیرو‌های آمریکایی دستگیر شد، نقش سرپرست و رئیس جمهور موقت دولت کاراکاس را بر عهده بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حکم این دادگاه آمده است که رودریگز «به منظور تضمین تداوم امور اداری و دفاع همه‌جانبه از ملت»، سمت سرپرست دولت ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت.

در بخش دیگری از این حکم آمده است که دادگاه این موضوع را به منظور «تعیین چارچوب قانونی قابل اجرا برای تضمین تداوم اداره امور دولت، اداره حکومت و دفاع از حاکمیت در مواجهه با غیبت اجباری رئیس جمهور» مورد بحث قرار خواهد داد.

این حکم از سوی دیوان عالی قانون اساسی ونزوئلا در حالی صورت گرفته که دلسی رودریگز پیشتر با تاکید بر ضرورت احترام به قانون اساسی این کشور، اعلام کرد که نیکلاس مادورو «تنها رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا» است و واشنگتن باید فورا او و همسرش را آزاد کند.

معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا با رد هرگونه روایت جایگزین درباره رهبری این کشور، گفته بود: «برای ونزوئلا تنها یک رئیس‌جمهور وجود دارد و او نیکلاس مادورو است.»

او تاکید کرد که ملت ونزوئلا در گذشته در برابر همه تجاوز‌ها مقاومت کرده و «این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد».

رودریگز همچنین خاطرنشان کرد: «ما استقلال خود را در برابر همه قدرت‌های استعمارگر حفظ خواهیم کرد و از کشورمان، آینده فرزندانمان و مردم‌مان با تمام توان دفاع می‌کنیم.»

وی با محکوم کردن خشونتی که به گفته او امروز علیه ونزوئلا اعمال شده است، هشدار داد: «اجازه هیچ‌گونه تجاوز نظامی به کشورمان را نخواهیم داد.»

آماده دفاع از ونزوئلا با تمام توان هستیم

معاون رئیس جمهوری ونزوئلا در سخنرانی تلویزیونی که از کاراکاس پخش می‌شد، اعلام کرد: آزادی رئیس‌جمهور مادورو و همسرش را خواستاریم.

وی تأکید کرد: ونزوئلا مستعمره هیچ کشوری نخواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین همه ونزوئلایی‌ها را به آرامش و اتحاد برای دفاع از کشورش فراخواند.

رودریگز که در کنار وزیران امور خارجه و دفاع ونزوئلا حضور یافته بود، تصریح کرد: آماده دفاع از ونزوئلا با تمام توان هستیم و برای هر چالشی آماده‌ایم و به مردم کشورمان می‌گویم که دولت مستقر وجود دارد.

وی افزود: اجازه هیچ‌گونه تجاوز نظامی به کشورمان را نخواهیم داد و مخالف خشونتی هستیم که امروز علیه ونزوئلا انجام شد.

معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین گفت: مدافع کشورمان و آینده فرزندانمان خواهیم ماند و با تمام توان از مردم خود حمایت می‌کنیم و استقلال خود را در برابر همه قدرت‌های استعمارگر حفظ خواهیم کرد.

وی در پایان تأکید کرد: ملت بزرگ ونزوئلا در برابر همه تجاوز‌ها مقاومت کرده و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد.

رودریگز در پایان با اعلام وفاداری به رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا تصریح کرد: تنها یک رئیس‌جمهور برای کشور وجود دارد و او مادورو است.

این اظهارات پس از آن انجام می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد که کشورش با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و گفت نیکلاس مادورو و همسرش را بازداشت کرده است. اقدامی که با واکنش و مخالفت گسترده در سطح بین الملل مواجه شد.