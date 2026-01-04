پخش زنده
مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی در بیانیهای اعلام کرد: مسئولان دولتی ضمن تقویت روحیه مردم، برای توسعه و بهبود فعالیتهای اقتصادی، ایجاد اشتغال و حفظ ارزش پول کشور تلاشهای موثری داشته و در مقابل مسئولیت خود پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در بیانیه این مجمع آمده است؛
بسمه تعالی
مردم شریف و انقلابی ایران
با سلام و تهیت، اعیاد ماه رجب و بخصوص ولادت مولای متقیان، مولود کعبه و امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام که الگوی شجاعت و شهامت، پایمردی و دفاع از حق است را به همه مردان وزنان آزاده تبریک میگوئیم.
با توجه به شرایط کشور و حوادث ماههای اخیرنکات زیر را به استحضار مردم همیشه در صحنه و صاحبان اصلی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ میرساند.
۱- شک نیست که در اثر تحریمهای ظالمانه و سنگین دول استکباری، محدودیتهای اقتصادی زیادی بر کشور تحریم شده است، اگر چه در چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، کشور همواره تحت محدودیتها و فشارهای دول غربی قرار داشته، اما در غالب دورهها مسئولین نظام سعی کردهاند با مدیریت تحریمها برای کم اثر کردن آنها اقدام نمایند که در این زمینه موفقیتهای بزرگی نیز کسب شده است، اما در یکسال گذشته برنامه منسجم و فعالی برای کاهش اثر تحریمها و بهبود وضع اقتصاد و معیشت مردم ارائه و به مورد اجرا گذاشته نشده و با توجه به نوعی رها شدگی در اقتصاد کشور، شاهد افزایش قیمت ارز به بیش از دو برابر در یکسال، تورم گسترده، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم بودهایم که باعث نگرانی دلسوزان نظام و اقشار مختلف مردم شده است.
۲- آمریکا و رژیم اشغالگر قدس بعد از شکست در جنگ ۱۲ روزه که با برنامه ریزی چند ساله و پشتیبانی گسترده کشورهای اروپایی و برخی دول مرتجع منطقه و به امید براندازی نظام اسلامی به کشور انجام شد، هم اکنون مانند یک مار زخم خورده از روند پیشرفت کشور در زمینه صنایع پیشرفته دفاعی و بخصوص موشکی نگران بوده و درصدد کسب همراهی آمریکای ترامپ برای یک هجوم جدید میباشند. استراتژی این کشورها در شرایط کنونی تلاش گسترده رسانهای، تخریب مسئولان کشور و انقلاب، ایجاد جو تفرقه و اعتراض در بین قشرهای مردم و بخصوص جوانان و دانشجویان و نهایتا زمینه سازی فروپاشی نظام می باشد، متاسفانه مشکلات، بی برنامگی و ناهماهنگی اقتصادی بستر این فضا سازی را فراهم کرده که در روزهای اخیر شاهد تجمعهای اعتراض آمیز در بازار هستیم که با همراهی گسترده عوامل ضد انقلاب همزمان شده است.
مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی ضمن تقبیح تلاشهای عوامل بیگانه که در جهت سوء استفاده از اعتراض به حق جمعی از بازاریان پرتلاش و زحمتکش اقدام میکنند، لازم میداند که:
اولا از مسئولان دولت درخواست نماید ضمن تقویت روحیه مردم، برای توسعه و بهبود فعالیتهای اقتصادی بخصوص تجارت با کشورهای شرقی و شمالی دوست و همراه ، ایجاد اشتغال و حفظ ارزش پول کشور تلاشهای موثری داشته و در مقابل مسئولیت خود پاسخگو باشند.
ثانیا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست میکند که بنا به مسئولیت تصریح شده در قانون و بدور از هر گونه اهمال و غفلت، بر روند اجرای برنامههای اجرایی کشور نظارت نمایند.
ثالثا از قشرهای مختف مردم و بخصوص بازاریان دلسوز و دانشجویان گرامی درخواست می نماید که ضمن بیان دیدگاهها و اعتراضات دلسوزانه خود برای رفع مشکلات اقتصادی توجه نمایند که عوامل وابسته به بیگانه در حرکت آنها نفوذ نکرده و با طرح شعارهای براندازانه در حرکت مردمی تفرقه و تخریب ایجاد نکنند.
بدیهی است؛ در شرایط کنونی مردم و مسئولان باید با دقت حرکتهای آمریکا و رژیم اشغالگر قدس را زیر نظر داشته و هر نوع حرکت مذبوحانه این رژیم بی رحم و ضد بشری را تا مرحله اضمحلال این غده سرطانی دنبال نمایند.
در پایان دانشگاهیان انقلاب اسلامی با دعا برای تسریع در فرج منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج)، آرزوی طول عمر با عزت برای رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی را داریم و امیدواریم ایران اسلامی تحت رهبری ایشان همچنان مسیر ترقی و تعالی و حرکت ضد استکباری خودرا دنبال نماید.
دی ماه ۱۴۰۴
مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی