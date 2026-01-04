تیم آرسنال در هفته بیستم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلیس موفق شد مقابل میزبانش بورنموث به پیروزی برسد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال بورنموث و آرسنال در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر انگلیس شنبه ۱۴ دی ماه در ورزشگاه ویتالیتی به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان مایکل آرتتا موفق شدند با نتیجه ۳ به ۲ میزبان خود را شکست دهند و جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی، تثبیت کنند.

آرسنال با این پیروزی ۴۸ امتیازی شد و فاصله خود را با استون ویلا (تیم دوم جدول) به عدد ۶ رساند. منچسترسیتی هم با یک بازی کمتر در رده سوم جدول ۴۱ امتیازی است. دارد.

نتایج ۴ دیدار شنبه لیگ برتر فوتبال انگلیس به شرح زیر است:

استون ویلا ۳-۱ ناتینگهام فارست

برایتون ۲-۰ برنلی

ولورهمپتون ۳-۰ وستهم

بورنموث ۲-۳ آرسنال