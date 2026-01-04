امام جمعه تبریز مطرح کرد؛
اعتکاف فرصتی برای پالایش روح انسان
امامجمعه تبریز اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای بازگشت به فطرت الهی، تقویت ایمان و پالایش روح انسان دانست و بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از این فضای معنوی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل در جمع معتکفین مسجد جامع تبریز با اشاره به جایگاه والای عبادت و خلوت با خداوند اظهار داشت:اعتکاف زمینهساز تمرکز قلبی، حضور واقعی در نماز و تقرب حقیقی به پروردگار متعال است و انسان در این ایام میتواند به دوری از هیاهوی دنیا، به بازنگری در رفتار، نیتها و مسیر زندگی خود بپردازد.
امامجمعه تبریز با بیان اینکه نماز آگاهانه و همراه با فهم و توجه قلبی، نقش اساسی در رشد معنوی انسان دارد خاطرنشان کرد:اگر نماز به درستی اقامه شود بسیاری از آسیبهای اخلاقی و اجتماعی برطرف خواهند شد و انسان در برابر وسوسههای شیطان و انحرافات فکری و عملی مصون میماند.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با هشدار نسبت به فریب و اغوای شیطان گفت: شیطان در هر زمان با ابزار و روشهای متفاوت وارد میشود و تنها راه مقابله با آن، تقویت ایمان، افزایش معرفت دینی، انس با قرآن و بهرهگیری از فرصتهایی چون اعتکاف است.
وی همچنین با اشاره به مسئولیت جوانان مومن در شرایط کنونی تصریح کرد: جوانان امروز، سرمایههای اصلی دین و انقلاب اسلامی هستند و حضور پرشور آنان در عرصههای معنوی، نشانه زنده بودن روح ایمان در جامعه اسلامی است.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی اعتکاف را مقدمهای برای اصلاح فردی و سلامت اجتماعی دانست و از معتکفین خواست تا حال معنوی این ایام را پس از اعتکاف نیز در زندگی فردی و اجتماعی خود حفظ کنند.