سازمان بسیج اساتید کشور همزمان با سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ایام میلاد امیرالمؤمنین (ع)، با تأکید بر بصیرت و مقاومت ملت ایران، درباره مداخلات دولت آمریکا و تهدید انسجام ملی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«لَن تَرضَی عَنکَ الیَهودُ وَالنَّصَارَی حَتّیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم قُل إِنَّ هُدَی اللهِ هُوَ الهُدَی»
یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمیشوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی؛ بگو مسلماً هدایت واقعی فقط هدایت خداست. (بقره/۱۲۰)
در حالیکه ملت مسلمان و قدرشناس ایران اسلامی، ششمین سالگرد شهادت اسوه اخلاص و جهاد، دیانت و خدمت «سلیمان مقاومت» را همزمان با میلاد امیرمؤمنان امام علی (علیهالسلام) با برپایی مجالس و محافل متعدد در سراسر کشور یاد و خاطره آن بزرگمرد مقاومت و بصیرت، پدر معنوی امت اسلامی را در هفته بصیرت و مقاومت و روز مرد و پدر گرامی میدارند، قاتلان تروریست آن شهید بزرگوار که گمان میکردند با شهادت وی مقاومت در منطقه ضعیفتر شده و امنیت رژیم صهیونی را تأمین خواهند کرد، امروز با ناکامی و نومیدی از طرحها و برنامههای خویش، برای انتقام از ملت ایران، انسجام ملی ایرانیان و همبستگی اجتماعی میان دولت و ملت را هدف قرار دادهاند.
رئیسجمهور ابله آمریکا، بهعنوان بزرگترین بازنده میدانی مقاومت و بصیرت ملت ایران، که گستاخانه و متوهمتر از همیشه در امور داخلی کشورمان دخالت میکند، بهدرستی میداند:
اگر سردار بزرگ سپاه اسلام، حاج قاسم سلیمانی، سردار دلهای میلیونها ایرانی و مسلمان در منطقه شد و بهسرعت توطئه بزرگ دولت اسلامی عراق و شام درهم پیچید؛ اگر سپاه اسلام در قالب مدافعان حرم پای رکابش ایستادند؛ اگر میلیونها جوان ایرانی پرچم حاج قاسم را برافراشتند؛ اگر حماسهسازان حماس طوفانی از جنس الاقصی برپا کردند و امنیت غاصبان قدس را به باد دادند؛ اگر جنایات بیحد و بیشمار صهیونها در غزه هم حیثیتشان را به باد داد و هم روسیاهشان کرد؛ اگر حزبالله هنوز بزرگترین خطر برای رژیم غاصب به حساب میآید و رؤیای خلع سلاحش تعبیر نشده است؛ اگر بالستیکهای انصارالله همچنان بزرگترین کابوس ساکنان سرزمینهای اشغالی است؛ اگر تجاوز نظامی به ایران اسلامی هم که ۲۰ سال برایش تمرین کرده بودند، در کمتر از ۱۲ روز با شکست مفتضحانه استکبار و صهیونیسم مواجه شد؛ اگر اسنپبک و افزایش فشارهای اقتصادی به موازات تشدید جنجالهای حقوقی و سیاسی هم ره به جایی نبرده است؛ همه و همه ریشه در بصیرت و مقاومت ملت بزرگ ایران دارد که امروز امواج آن کشورهای منطقه و سایر ملتهای جهان را دربرگرفته است.
اما ترامپ نادان و مغرور و نتانیاهوی کودککش و جنایتپیشه نمیدانند که بازگشت به سیاست شکستخورده بیثباتسازی و اغتشاش از درون و آزمون مجدد آن توسط گروهکهای روسیاهی که در آغازین ساعات حمله نظامی دشمن در اجلاس بروکسل برای تقسیم ایران عزیز با صهیونیستهای خونآشام سر یک میز نشستند، آن هم در ایامی که به نام بصیرت و مقاومت نامگذاری شده و مزین به نام مبارک حیدر خیبرشکن، حامی نامآور مظلومان میباشد، هیچ نتیجهای جز روسیاهی مجدد و ناکامی بزرگتر در پی نخواهد داشت.
از اینرو، سازمان بسیج اساتید دانشگاههای کشور، ضمن تبریک ایام مبارک رجبیه بهویژه ایامالبیض، میلاد مولود کعبه، روز پدر و روز مرد، هفته بصیرت و مقاومت به پیشگاه شریف ملت ایران و محکوم کردن دخالتهای بیجا و بیشرمانه دولت آمریکا در امور داخلی کشورمان و همچنین تجاوز نظامی به ونزوئلا و ربایش رئیس دولت قانونی این کشور، از صنوف و اقشار زحمتکش و عزیز کشورمان میخواهیم تا میان اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شده و مطالبات و خواستههای بهحق خویش را به شکل مسالمتآمیز دنبال کنند؛ چراکه اعتراض اقتصادی حق مردم است، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. با معترض باید حرف زد، اما اغتشاشگر را باید سر جایَش نشاند.
از مسئولان، دولتمردان و مدیران در سطوح بالا و میانی، بهویژه ریاست محترم جمهور کشورمان نیز انتظار میرود تا در راستای حل عاجل مشکلات اقتصادی کشور، ثبات بازار، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کاهش تورم و نظارت بر توزیع و تثبیت نرخ ارز، از هرگونه اقدام شوکآمیز به بازار تحت عناوین اصلاحات اقتصادی در شرایط فعلی اجتناب کرده و درباره پیامدهای تنشآور اقتصادی و امنیتی هوشیار باشند. بدون شک از مقطع فعلی نیز، مانند گذشته، با همراهی و همدلی مردم شریف کشورمان عبور خواهیم کرد و همانگونه که رهبر حکیم انقلاب اسلامی فرمودند: «ما در برابر دشمن کوتاه نمیآییم و با اتکاء به پروردگار و اطمینان به همراهی مردم، دشمن را به زانو درخواهیم آورد.» انشاءالله تعالی
سازمان بسیج اساتید کشور
۱۴ دیماه ۱۴۰۴