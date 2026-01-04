تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی چهاردهم دی به افق آبادان و خرمشهر

تقویم روز و اوقات شرعی چهاردهم دی به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز یکشنبه چهاردهم دی ۱۴۰۴، چهاردهم رجب ۱۴۴۷ و چهارم ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۲۲ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۹ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۸ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۴۰ دقیقه است.

اذان صبح فردا دوشنبه پانزدهم دی ساعت ۵ و ۵۰ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۴ دقیقه ثبت شده است.