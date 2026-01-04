پخش زنده
تصادف زنجیرهای چهار سواری در جاده مرودشت به درودزن، ۲ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر مرودشت گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف زنجیرهای چهار خودروی سواری در کیلومتر ۱۸جاده مرودشت-درودزن، یک گروه از نجاتگران هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
محمد رفیعی افزود: پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات کمکهای اولیه را برای ۲ مصدوم انجام و آنان را به عوامل اورژانس تحویل دادند.
شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.