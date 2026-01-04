\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0645\u062d\u0645\u062f\u0628\u0627\u0642\u0631 \u0642\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0641 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u067e\u0647\u0628\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0627\u062c \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0635\u0641\u0647 \u0634\u062e\u0635 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a:\u00a0\n\u00a0\n\u0628\u0627\u0648\u0631 \u0642\u0644\u0628\u06cc \u0627\u0648 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631 \u0647\u0631 \u062a\u0648\u0637\u0626\u0647 \u0648 \u062f\u0634\u0645\u0646\u06cc \u0648 \u0633\u062e\u062a\u06cc \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f. \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0648 \u062f\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u062e\u0644\u0627\u0635\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f: \u00ab\u0645\u0631\u062f\u0645 \u067e\u0631\u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631 \u0648 \u0633\u0631\u0628\u0644\u0646\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0646 \u0645\u0646 \u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u0641\u062f\u0627\u06cc \u0634\u0645\u0627\u00bb.