به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی شب گذشته در اجلاس سراسری مدیران و کادر مدارس علمیه استان‌های خراسان افزود: حوزه علمیه نهادی برون‌گراست و خروجی آن باید در خدمت هدایت دینی، اخلاقی و فرهنگی جامعه قرار گیرد؛ از این‌رو تبلیغ عمیق، هوشمند و متناسب با اقتضائات زمان، مأموریتی راهبردی است.

وی ادامه داد: تاریخ تشیع نشان می‌دهد که علما همواره متناسب با شرایط زمانه وارد میدان شده‌اند و هرگاه جامعه با هجوم‌ها و چالش‌های فکری و اعتقادی مواجه بوده، بزرگان دین با بصیرت و مسئولیت‌پذیری نقش‌آفرینی کرده‌اند.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: پس از غیبت کبری، جامعه شیعه با بحرانی جدی مواجه شد و در همان مقطع تاکنون، بزرگان دین با تألیف آثار بنیادین به صیانت فکری جامعه پرداختند.

حجت الاسلام و المسلمین با اشاره به بخش‌هایی از پیام رهبر معظم انقلاب درباره حوزه‌های علمیه اظهار کرد: حوزه مرکز تربیت نیروی مهذب و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه است.

وی افزود: آنچه امروز اهمیت دوچندان دارد، شناخت دقیق فضای فکری و فرهنگی جامعه و ایجاد تناسب میان آورده‌های تبلیغی با واقعیت‌های ذهنی و زیستی مردم به‌ویژه جوانان است.

به گفته وی، اگر این تناسب ایجاد نشود، حجم بالای مقالات، برنامه‌ها و گفتار‌ها در برابر سیل القائات مغالطه‌آمیز، کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: کسی که هدایت مردم را بر عهده دارد، پیش از سخن گفتن با زبان، باید با سیره و کردار خود تعلیم دهد. موعظه‌ای که از دل برنخاسته باشد، بر دل‌ها نمی‌نشیند.

وی بر بصیرت و آگاهی سیاسی مبلغان تاکید و بیان کرد: این امر همواره مورد تأکید امام راحل و مقام معظم رهبری بوده است. طلبه و عالم دینی باید با مطالعه تاریخ، به‌ویژه تاریخ معاصر، تحلیل درستی از وقایع ارائه دهد و با شناخت برنامه‌های دشمن، از مرز‌های فکری و اعتقادی پاسداری کند.