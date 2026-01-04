پخش زنده
امروز: -
اتاق اصناف مرکز استان مرکزی ضمن تجدید بیعت با آرمانهای بلند امام راحل (ره) و پیروی از رهنمودهای رهبری فرزانه انقلاب، با صدور بیانیه ای سخنان دلگرمکننده و مسرّتبخش رهبری را نشانه عمیق اعتماد، شناخت و دلداری ایشان نسبت به این قطب مهم اقتصادی کشور دانسته و تاکید کردندآن را به فال نیک گرفته و سرلوحه کارها قرار می دهند.
متن بیانیه به این شرح است:
۱. تکریم و قدردانی: ما بازاریان، صنفگران و پیشهوران استان مرکزی، سخنان دلگرمکننده و مسرّتبخش رهبری را نشانه عمیق اعتماد، شناخت و دلداری ایشان نسبت به این قطب مهم اقتصادی کشور دانسته و آن را به فال نیک میگیریم. این تأیید، بزرگترین سرمایه و مشوّق ما در ادامه مسیر خدمت به نظام و مردم است.
۲. تأکید بر وفاداری: تأکید معظمله بر «وفادارترین قشر» بودن بازاریان، یادآور حماسههای تاریخی این قشر در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس است. ما این جایگاه را با همه وجود پاس داشته و بر عهد خود با نظام اسلامی و ولایت فقیه، استوارتر از همیشه پایمیفشاریم.
۳. حق اعتراض مشروع: همانگونه که رهبری فرمودند، اعتراض به مشکلات اقتصادی، بهویژه در حوزه بیثباتی قیمتها و دشواریهای کسبوکار، نه تنها حق، بلکه وظیفه آحاد ملت، از جمله اصناف است. ما سخن خود را در قالب گفتمان قانونی، منطقی و در چارچوب نظام، با مسئولان دلسوز و خدمتگزار در میان خواهیم گذاشت.
۴. تمایز قاطع اعتراض و اغتشاش: ما به پیروی از فرامین رهبری، بهوضوح میان «اعتراض» سازنده و قانونی که نقطه آغاز اصلاح است، با «اغتشاش» ویرانگر و دشمنساخته که به دست نااهلان و معاندان صورت میگیرد، تفکیک قائل میشویم. هرگونه حرکت خارج از چارچوب قانون و نظام را محکوم کرده و اعلام میداریم که دشمنان نباید از دغدغههای بهحق اقتصادی مردم، سوءاستفاده کنند.
۵. اعتماد به مسئولان: ما باور داریم که تأکید رهبری بر تلاش ریاست محترم جمهور و دیگر مسئولان ارشد برای حل معضلات اقتصادی، بیانگر عزم ملی برای رفع مشکلات است. اصناف استان مرکزی آمادهاند تا با همکاری و ارائه پیشنهادات کارشناسی، در این مسیر دشوار، یاریگر دولت و نظام باشند.
۶. مسئولیت خطیر: ما خود را در قبال آرامش بازار، تداوم چرخه اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از گرانفروشی و احتکار، مسئول میدانیم و بر رعایت اخلاق صنفی و تعهد اسلامی در کسبوکار، تأکید میکنیم.
در پایان، بار دیگر عهد خود را با ولایت و نظام اسلامی تجدید نموده، از درگاه خداوند متعال برای رهبری معظم، سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت داریم و برای تمامی دستاندرکاران نظام به ویژه دولت محترم، در مسیر خدمتگذاری و حل مشکلات کشور، آرزوی موفقیت داریم.