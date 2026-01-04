دیوان محاسبات اعلام کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه جامع پنج‌ساله با هدف کاهش سالانه حداقل ۱۵درصد قاچاق کالا را در زمان مقرر، تدوین و ابلاغ نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه دیوان محاسبات کشور، طبق بند «خ» ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف بوده ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنج‌ساله‌ای را با هدف کاهش سالانه حداقل ۱۵درصد قاچاق کالا تدوین و ابلاغ نماید که با وجود پایان مهلت مقرر، این برنامه تهیه و ابلاغ نشده است.

با توجه به تغییرات مدیریتی در راس این ستاد، دیوان محاسبات کشور پیگیری‌ها برای تدوین برنامه جامع پنج‌ساله و جبران تعلل گذشته و تحقق کامل این تکلیف را ادامه خواهد داد.