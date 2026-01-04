پخش زنده
جانشین پلیس راه راهور فراجا از بارش باران و مهگرفتگی در برخی محورهای کشور، ترافیک نیمهسنگین در ورودیهای پایتخت و انسداد ۶ محور شریانی، غیرشریانی و فصلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: اکنون در برخی محورهای استانهای خراسان رضوی، البرز و قزوین پدیده بارش باران و مهگرفتگی مشاهده میشود که رانندگان باید با احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.
وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین و در محور شهریار – تهران حدفاصل میدان معادن تا شهرقدس نیمهسنگین گزارش شده است.
سرهنگ محبی ادامه داد: در مقابل، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: اکنون یک محور شریانی شامل مریوان – سقز مسدود است. همچنین ۲ محور غیرشریانی پونل – خلخال و خوانسار – بوئینمیاندشت به دلیل شرایط نامناسب تردد بسته شدهاند.
وی افزود: سه محور نیز بهدلیل انسداد فصلی امکان تردد ندارند که شامل گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته) و سیسخت – پادنا در مسیر رفت و برگشت است.
سرهنگ محبی با تأکید بر لزوم توجه رانندگان به هشدارهای پلیس راه گفت: از هموطنان درخواست میشود پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راهها و شرایط جوی مطلع شده و تجهیزات ایمنی و زمستانی را همراه داشته باشند تا سفری ایمن و بدون حادثه را تجربه کنند.