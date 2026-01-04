گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی دیشب به بررسی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده سابق رهبر معظم انقلاب در سوریه در گفتگوی ویژه خبری گفت: حاج قاسم سلیمانی مردی خدایی بود، او مرد خدا شد، فعالیت های حاج قاسم در دوران دفاع مقدس و عضویت در سپاه و در دوران فرماندهی و مبارزه با داعش و خدمت به مردم، او را به مردی خدایی تبدیل کرد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدابوالفضل طباطبایی اشکذری افزود: سردار سلیمانی فقط خادم امام رضا (ع) و خادم ملت ایران نبود بلکه او خادم امت اسلام و بلکه از خادمان پرافتخار بشریت بود، هر جا که فرد ستمدیده ای بود، حاج قاسم برای کمک به او می شتافت.

پژوهشگر و استاد حوزه علمیه اظهار داشت: تربیت نیروهای موفق از قابلیت های نظام مقدس جمهوری اسلامی است و حاج قاسم نیز در سایه سار این نظام انسانی از خود ساخت که در عرصه های مختلف حضور پیدا کند.

سردار سلیمانی به آرمان فلسطین و مقاومت ایمان داشت

حجت الاسلام و المسلمین سیدابوالفضل طباطبایی اشکذری بیان کرد: حاج قاسم با تبعیت از ولایت فقیه به مسیر خود و از جمله به آرمان فلسطین و مقاومت ایمان داشت و لحظه ای تردید به دل راه نداد.

وی با اشاره به تقارن سالروز شهادت سردار سلیمانی و میلاد امام علی علیه السلام گفت: امام علی علیه السلام خود را عبد و شاگرد پیامبر (ص) می دانست و سردار سلیمانی هم در مقابل امام زمان خود همانگونه بود و خود را سرباز رهبری می دانست.

ارادت سردار سلیمانی به فرزندان شهدا

پژوهشگر و استاد حوزه علمیه گفت: یکی از ابعاد خدمت سردار سلیمانی به مردم، خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران بود، او عاشقانه در کنار فرزندان شهدا می نشست و به آنان توجه داشت.

طباطبایی اشکذری با اشاره به بخشی از پیام مقام معظم رهبری پس از شهادت سردار دلها، افزود: همانگونه که رهبری در پیام شان فرمودند که ارواح شهدا حاج قاسم را فرا گرفتند، دیده ها و شنیده های ما در سوریه هم همین مطلب را گواهی می داد، چنانکه مادر یکی از شهدا در زینبیه دمشق در شب شهادت سردار، پسر شهیدش را در خواب دیده بود که خبر از استقبال از یک مهمان ویژه داده بود.

وی تکریم و توجه به فرزندان شهدا را مایه خوشحالی مقام معظم رهبری خواند و گفت: سردار سلیمانی به تکریم فرزندان شهدا توجه ویژه داشت به طوری که حتی در هنگام نماز گل را از دست فرزند شهید می گرفت و در موقعیت های مختلف به دیدار آنان می رفت.

طباطبایی اشکذری، یکی دیگر از ویژگی های سردار سلیمانی را دشمن شناسی خواند و تصریح کرد: شهید سلیمانی توطئه های آشکار و پنهان دشمن را می فهمید و پیش بینی می کرد و امروز نیز مردم و مسئولان باید دست دشمن را ببینند و تلاش کنند آنچه به مصلحت نظام است را انجام دهند.