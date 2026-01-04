در پی حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت رئیس‌جمهور این کشور، شماری از چهره‌های شاخص سیاسی و پارلمانی پاکستان با محکوم کردن این اقدام، آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل، مصداق امپریالیسم و نشانه‌ای از سیاست‌های مداخله‌جویانه واشنگتن دانستند و نسبت به پیامد‌های خطرناک آن برای نظم جهانی هشدار دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «حافظ نعیم‌الرحمان» رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان با انتقاد شدید از اقدام آمریکا اعلام کرد: واشنگتن با زیر پا گذاشتن همه اصول و قوانین بین‌المللی به یک کشور مستقل و دارای منابع عظیم نفتی حمله کرده و رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش را از محل اقامتشان ربوده است.

وی نوشت: آمریکا خود را فراتر از هر قانون جهانی می‌داند و همزمان به طور علنی از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند، رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان همچنین خطاب به دولت‌هایی که به گفته او در مسیر جلب رضایت «دونالد ترامپ» حرکت کرده اند و حتی او را برای دریافت جایزه صلح نامزد می‌کنند، خواستار تجدیدنظر جدی در سیاست‌هایشان شد.

«مشاهد حسین سید» سیاستمدار برجسته و رئیس پیشین کمیسیون امور دفاعی مجلس سنای پاکستان نیز با اشاره به واکنش‌های رسانه‌ای و تحلیلی در آمریکا، حمله به ونزوئلا را اقدامی غیرقانونی و نابخردانه توصیف کرد.

وی این حمله را نمونه‌ای روشن از رویکرد غیرقانونی و امپریالیستی واشنگتن دانست که امنیت بین‌المللی را تضعیف می‌کند و به جای دیپلماسی بر زور متکی است.

«علامه راجا ناصر عباس جعفری» رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان نیز با محکومیت شدید حملات نظامی آمریکا به ونزوئلا، این اقدام را تعرضی آشکار و غیرقانونی به حاکمیت یک کشور مستقل عنوان کرد.

وی محاصره و بمباران ونزوئلا را نشانه‌ای از سیاست جنگ‌طلبانه آمریکا دانست که به گفته او با هدف تأمین منافع نفتی و ایجاد انحراف در افکار عمومی دنبال می‌شود.

علامه جعفری همچنین تهدید‌های همزمان آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را نشانه‌ای از استاندارد‌های دوگانه و رویکردی متناقض دانست و تاکید کرد چنین رفتار‌هایی جهان را به سوی تنش و درگیری‌های غیرضروری سوق می‌دهد.

در همین حال «سناتور مشتاق احمد خان» رئیس کمپین مردمی نجات غزه پاکستان نیز با اشاره به همزمانی حمله به ونزوئلا با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، اعلام کرد: آمریکا بدون هیچ چارچوب قانونی پذیرفته‌شده‌ای به ونزوئلا حمله کرده و رئیس‌جمهور این کشور را بازداشت کرده است.

وی این اقدام را قانون جنگل و مصداق آشکار تروریسم دولتی آمریکا توصیف کرده و با شدیدترین لحن آن را محکوم کرد.

سناتور مشتاق احمد خان در اظهارنظری کنایه‌آمیز نیز نوشت: اکنون می‌توان بار دیگر اعلام نامزدی رئیس‌جمهور آمریکا برای جایزه صلح را مطرح کرد.

این واکنش‌ها نشان می‌دهد تحولات اخیر ونزوئلا بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی پاکستان داشته و بخش قابل توجهی از جریان‌های سیاسی این کشور، سیاست‌های آمریکا را عامل بی‌ثباتی، نقض حاکمیت کشور‌ها و تهدیدی جدی برای حقوق بین‌الملل می‌دانند.