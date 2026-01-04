مسمومیت ۵ نفر با گاز منواکسیدکربن در تربتجام
مسمومیت با گاز منواکسیدکربن در تربتجام، پنج نفر را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی تربتجام گفت: این حادثه روز گذشته در مسجد روستای «سمسرای علیا» بخش بالا جام به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
علی لطفی افزود: آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ از پایگاههای نصرآباد و «کاریزنو» به محل حادثه اعزام شدند که در این حادثه، ۱۱ نفر دچار علائم مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند که پس از انجام اقدامات درمانی پیشبیمارستانی، پنج مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان سجادیه منتقل شدند.
وی ضمن هشدار نسبت به افزایش حوادث ناشی از گازگرفتگی در فصل سرما، از شهروندان خواست با سرویس دورهای وسایل گرمایشی، اطمینان از تهویه مناسب محیط و استفاده از تجهیزات گرمایشی استاندارد، از بروز چنین حوادث ناگواری پیشگیری کنند.
۳۱۰ هزار نفر در شهرستانهای تربتجام و صالح آباد زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده علوم پزشکی تربتجام قرار دارند.
مرکز شهرستان مرزی تربتجام در ۲۵۰ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع است.