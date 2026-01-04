معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا با اشاره به افزایش سرقت احشام در فصل سرد سال، از دامداران خواست با رعایت اصول ایمنی و کاهش فاصله محل نگهداری احشام تا محل زندگی، زمینه بروز جرم را کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کامیار چهری، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: با توجه به سرمای هوا و نگهداری احشام در مکان‌های ثابت، رعایت نکات ایمنی در محل نگهداری بسیار حیاتی است. یکی از مشکلات عمده این است که فاصله محل نگهداری احشام با محل زندگی دامداران زیاد است که این مسئله باعث می‌شود سارقان با فرصت کافی اقدام به سرقت کنند.



وی افزود: متأسفانه رعایت نکردن نکات ایمنی و فاصله زیاد محل نگهداری از محل زندگی، زمینه مناسبی برای وقوع سرقت احشام را فراهم می‌کند و این موضوع آزاردهنده است.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا تصیح کرد: توصیه‌های پلیس بارها به مردم اعلام شده است، اما بی توجهی به این هشدارها کمک غیرمستقیم به سارقان است و موجب تسهیل وقوع جرم می‌شود.



وی ادامه داد: رعایت نکات ایمنی و توصیه‌های پلیسی نقش مؤثری در پیشگیری از انواع سرقت‌ها مانند سرقت خودرو، منزل و کیف قاپی دارد. سرهنگ چهری خطاب به شهروندان گفت: خواهش ما این است که توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند تا بتوانیم با همکاری هم جامعه‌ای امن‌تر داشته باشیم.