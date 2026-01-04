ستاد مدیریت بحران آباده با توجه به یخ زدگی سطح جاده باغمورد-خسروشیرین، به رانندگان و مسافران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،ستاد مدیریت بحران شهرستان آباده در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به یخ زدگی سطح جاده در منطقه باغمورد به خسروشیرین در بامداد امروز یکشنبه، با هدف حفظ ایمنی شهروندان و رانندگان، تردد در این جاده با مخاطراتی همراه است.

گروه‌های خدماتی اداره راهداری در حال عملیات در جاده هستند، اما با توجه به شرایط، پرهیز از سفر‌های غیرضروری و رعایت احتیاط کامل الزامی است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.