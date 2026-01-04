پخش زنده
امروز: -
شاگردان قاسم شهبا با حضور در رتبه دوم جدول به کارشان در نیم فصل اول پایان دادند.
.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در ادامه دیدارهای معوقه از هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال، تیمهای مس سونگون و مس شهربابک به مصاف هم رفتند.
شاگردان قاسم شهبا که برای تثبیت جایگاه خود در رتبه دوم جدول و کاهش اختلاف امتیاز با تیم صدر جدول پا به این میدان گذاشته بودند، در دومین دقیقه وقت تلف شده نیمه اول، با گل علی وزیریپناه که روی پاس محمدحسین باصری زده شد، به برتری رسیدند؛ گلی که تا پایان مسابقه حفظ شد.
با این برد خارج از خانه، مس شهربابک نیمفصل نخست رقابتها را با ۳۰ امتیاز و عنوان نایبقهرمانی به پایان رساند.