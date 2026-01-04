به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور عشایر استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: در سال جاری ۲۸۳ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش در قالب اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز به عشایر خراسان جنوبی پرداخت شد.

ابراهیمی افزود: در این رابطه یک تعاونی عشایری و تعداد ۱۶۰ خانوار عشایری واجد شرایط موفق به تشکیل پرونده و اخذ تسهیلات از بانک عامل شده‌اند.

به گفته وی سرانه هر رأس دام سبک ۱۵ میلیون ریال پیش بینی شده است.

ابراهیمی گفت: در این رابطه پیش بینی می‌شود حدود ۱۹ هزار رأس دام پروار و بالغ بر ۴۰۰ تن گوشت قرمز به ارزش تقریبی ۲۸ هزار میلیارد ریال به همت عشایر استان تولید شود.