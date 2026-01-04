تیم کاله مازندران در هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال، مقابل شهرداری گرگان به پیروزی ارزشمند دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال، دیروز شنبه ١٣ دی ماه در سالن امام خمینی گرگان و میان دو تیم شهرداری کرگان و کاله مازندران برگزار شد.

در این دیدار بازیکنان کاله موفق شدند با نتیجه ٨٠ بر ٧٧ حریف میزبان خود را با شکست مواجه کنند. این نتیجه در حالی رقم خورد که در دیدار رفت کاله در حضور تماشاگرانش برابر شهرداری گرگان شکست خورده بود و دیروز انتقام دیدار دور رفت را گرفت.

در دیدار دیروز، «جورجه گاگیچ» از تیم کاله با ۳۲ امتیاز،۱۲ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۳۷ بهترین بازیکن زمین بود.

کاله با این پیروزی با ۲۵ امتیاز و هم امتیاز با تیم شهرداری گرگان و به خاطر تفاضل در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفت. استقلال تهران هم با ۲۳ امتیاز در رده سوم جای دارد.

نتایج و برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال:

شنبه ۱۳ دی

شهرداری گرگان ۷۷ کاله مازندران ۸۰

دوشنبه ۱۵ دی

مهگل البرز - استقلال تهران

۱۵:۰۰

طبیعت - پاس کردستان

۱۵:۳۰

پالایش نفت آبادان - گلنور اصفهان

۱۶:۰۰

رعد پدافند اصفهان - نفت و گاز زاگرس جنوبی

۱۶:۳۰