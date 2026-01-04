پخش زنده
رئیس پلیس راهور استان گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ۱۴ هزار و ۷۸۷ فقره تصادف درونشهری در سطح استان به وقوع پیوسته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ هادی پرویزیان گفت: از مجموع تصادفات ثبت شده، ۳۶ فقره تصادف فوتی رخ داده که متأسفانه در این حوادث ۳۷ نفر جان خود را از دست دادهاند.
وی با اشاره به تصادفات جرحی افزود: در این بازه زمانی، ۲ هزار و ۱۳۷ فقره تصادف جرحی به ثبت رسیده که در پی آن ۲ هزار و ۳۸۷ نفر مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
وی ادامه داد: همچنین در ۹ ماهه امسال ۱۲ هزار و ۶۱۳ فقره تصادف خسارتی در معابر درونشهری استان رخ داده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش داشته است.
وی گفت: در این مدت، ۳۳۳ هزار و ۶۴۹ مورد اخطاریه توسط مأموران پلیس راهور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی افزود: از مجموع تخلفات ثبتشده، ۳۳ هزار و ۴۰۵ فقره مربوط به عدم استفاده از کلاه ایمنی و ۶۳ هزار و ۷۲۰ فقره مربوط به عدم استفاده از کمربند ایمنی بوده است.
رئیس پلیس راهور خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در راستای برخورد با تخلفات حادثهساز، ۳ هزار و ۵۳ دستگاه خودرو و ۲ هزار و ۲۰۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف در این مدت توقیف و به پارکینگ منتقل شدهاند.
سرهنگ پرویزیان در پایان با تأکید بر نقش مؤثر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در کاهش تصادفات، از رانندگان خواست با پرهیز از تخلفات حادثهساز، پلیس را در تأمین ایمنی و آرامش ترافیکی معابر شهری همراهی کنند.