برای اولین بار در فصل زمستان ، امروز در همه شهرهای خوزستان شاخص کیفیت هوا در شرایط پاک و قابل قبول قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه چهاردهم دی، شاخص کیفت هوا در شهرهای خوزستان در وضعیت پاک و قابل قبول قرار گرفته است.
بنا بر اعلام این سامانه هیچ شهری در خوزستان امروز در شرایط آلودگی نیست.
شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجاری، اهواز، ایذه، دزپارت، رامشیر، رامهرمز، شادگان، لالی، ماهشهر، و هویزه نشان دهنده وضعیت سبز و پاک است.
شاخص کیفیت هوا در دیگر شهرهای خوزستان نیز با رنگ زرد نشان دهنده وضعیت قابل قبول است.