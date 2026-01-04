پخش زنده
معاون عمرانی استاندار تهران مازوت سوزی در پایتخت را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدکمال میرجعفریان با تأکید بر اینکه در تهران مازوتسوزی انجام نمیشود، گفت: پایشهای میدانی نشان میدهد میزان گوگرد سوخت نیروگاهها ۵۰ ppm و در محدوده استاندارد است؛ با این حال، تعدد منابع آلاینده از جمله خودروها، موتورسیکلتها و صنایع، نقش اصلی در افزایش آلودگی هوا دارد.
وی تصریح کرد: در تهران مازوتسوزی نداریم؛ اگرچه یک واحد صنعتی به تنهایی نمیتواند آلایندگی قابل توجهی ایجاد کند، اما آنچه که موجب افزایش آلودگی هوا میشود، تعدد واحدهای صنعتی و منابع آلاینده است.
میرجعفریان ادامه داد: وجود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری، حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار موتورسیکلت و همچنین حجم بالای فعالیتهای صنعتی، از عوامل اصلی آلودگی هوای تهران به شمار میرود.