به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدکمال میرجعفریان با تأکید بر اینکه در تهران مازوت‌سوزی انجام نمی‌شود، گفت: پایش‌های میدانی نشان می‌دهد میزان گوگرد سوخت نیروگاه‌ها ۵۰ ppm و در محدوده استاندارد است؛ با این حال، تعدد منابع آلاینده از جمله خودروها، موتورسیکلت‌ها و صنایع، نقش اصلی در افزایش آلودگی هوا دارد.

وی تصریح کرد: در تهران مازوت‌سوزی نداریم؛ اگرچه یک واحد صنعتی به تنهایی نمی‌تواند آلایندگی قابل توجهی ایجاد کند، اما آنچه که موجب افزایش آلودگی هوا می‌شود، تعدد واحد‌های صنعتی و منابع آلاینده است.

میرجعفریان ادامه داد: وجود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری، حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار موتورسیکلت و همچنین حجم بالای فعالیت‌های صنعتی، از عوامل اصلی آلودگی هوای تهران به شمار می‌رود.