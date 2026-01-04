کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بیشینه سرعت باد به بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲ متر خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: ناپایداری دریایی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز بویژه در بعدازظهر و شب، وزش باد‌های شدید شمال غربی با احتمال گرد و غبار برروی نواحی ساحلی و فرا ساحلی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، مناطقی، چون کیش، لاوان، سیری، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، غرب قشم، سواحل غربی استان در پارسیان و بندرلنگه مورد انتظار است و دریا مواج خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود امروز با خودداری از دریاروی در این مناطق، تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های غرب استان در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ دی، وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال شرقی در جنوب شرق کشور نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود و بروز گرد و خاک وکاهش موقتی کیفیت هوا نیز در این مناطق محتمل خواهد بود و آب‌های تنگه هرمز و دریای عمان نسبتاً مواج خواهد شد لذا تمهیدات لازم اندیشیده شود.

مجتبی حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات استان، نوسان دما بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس خواهد بود و اواسط هفته، کاهش نسبی دمای کمینه در استان مورد انتظار است.