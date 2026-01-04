پخش زنده
پویش «ستارههای محفل» همراه با عضویت رایگان کودکان و نوجوانان در تمامی مراکز کانون پرورش فکری استان همدان با مشارکت سازمان صدا و سیما برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با بیان اینکه این پویش همزمان با پخش برنامه «محفل ستارهها» از شبکههای نهال و سه سیمای جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود، گفت: برنامه «محفل ستارهها» که نسخه ویژه کودک و نوجوان برنامه پرمخاطب «محفل» است، همزمان با ولادت حضرت علی(ع) به روی آنتن رفت.
میلاد مرادی افزود: این برنامه هر روز ساعت ۱۶:۳۰ و بازپخش آن ساعت ۲۰ از شبکه نهال پخش میشود و هر شب ساعت ۲۱:۳۰ نیز از شبکه سه سیما روی آنتن میرود.
او تأکید کرد: کودکان و نوجوانان علاقمند میتوانند آثار خود را در قالب دلنوشته، نقاشی، فایل صوتی و ویدئو از طریق پیامرسان «شاد» به نشانی: app.shad.ir/mahfel_stars و یا از طریق پرتال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی kpf.ir ارسال کنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با اشاره به اهداف این پویش گفت: هدف از اجرای پویش «محفل ستارهها» آشنایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با قرآن کریم، ایجاد انس و ارتباط عمیقتر آنان با مفاهیم قرآنی و تشویق به جستوجو، تدبر و تأمل در آیات قرآن است تا نسل آینده با نگاهی خلاقانه با کلام وحی ارتباط برقرار کند.
مرادی از اهدای ۱۰۰ جایزه در این پویش بهصورت روزانه خبر داد و افزود: این جوایز شامل دوچرخه، تبلت، ساعت هوشمند، میکروسکوپ، تلسکوپ، کولهپشتی، وسایل ورزشی، کتاب، بن خرید «دیجیکانون» و دیگر جوایز فرهنگی به شرکتکنندگان است.
او تصریح کرد: در مدت اجرای این پویش، عضویت در مراکز فرهنگی- هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان همزمان در سراسر کشور بهصورت رایگان انجام میشود و علاقمندان میتوانند برای بهرهمندی از این امکان، عدد «۱» را به سرشماره ۴۰۴۰۸۲۳۲۰۰ ارسال کنند یا به نزدیکترین مراکز فرهنگیـهنری کانون پرورش فکری در سطح استان همدان مراجعه کنند.