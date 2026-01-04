پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال بارسلونا نخستین دیدار خود را در سال جدید میلادی با پیروزی مقابل اسپانیول به پایان رساند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال بارسلونا شنبه شب در هفته هجدهم رقابتهای لیگای اسپانیا و در نخستین دیدار خود در سال جدید میلادی برابر اسپانیول به میدان رفت و توانست با برتری ۲ به صفر مقابل میزبانش همچنان در صدر جدول باقی بماند.
در این دیدار دنی اولمو در دقیقه ۸۶ و رابرت لواندوفسکی در دقیقه ۹۰ برای بارسلونا گلزنی کردند تا شاگردان هانسی فلیک سال ۲۰۲۶ را با پیروزی آغاز کنند.
بارسلونا با این پیروزی ۴۹ امتیازی شد و جایگاهش را در صدر جدول لیگا محکمتر کرد.
نتایج بازیهای شنبه رقابتهای لیگا اسپانیا به شرح زیر است:
سلتاویگو ۴ - ۱ والنسیا
اوساسونا ۱ - ۱ اتلتیک بیلبائو
الچه ۱ - ۳ ویارئال
اسپانیول ۰ - ۲ بارسلونا