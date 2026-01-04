پخش زنده
زنجان با ثبت دمای منفی ۹ درجه سانتیگراد در شبانهروز گذشته، عنوان سردترین مرکز استان کشور را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ کارشناس هواشناسی استان زنجان با اعلام این خبر گفت: شهر زنجان در ۲۴ ساعت گذشته با رسیدن دما به منفی ۹ درجه سانتیگراد، سردترین مرکز استان در میان شهرهای کشور به ثبت رسید.
وی در خصوص وضعیت جوی فعلی استان افزود: هماکنون آسمان استان در اغلب مناطق صاف تا کمی ابری است و این شرایط گاهی با وزش باد همراه خواهد شد.
این کارشناس همچنین پیشبینی کرد: تا پایان هفته جاری، هیچ سامانه بارشی فعالی در استان وجود نخواهد داشت و به لحاظ دمایی، شاهد افزایش تدریجی دماها تا پایان هفته خواهیم بود.