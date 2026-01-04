مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: با تلاش یگان حفاظت این اداره کل بیش از ۱۳۵ هزار متر مربع از اراضی ملی در استان رفع تصرف فوری شده و به بیت المال بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح اله عمادی با اشاره به عملیات رفع تصرف فوری در آذرماه سال جاری در استان بیان کرد: این رفع تصرفات اراضی ملی و دولتی در شهرستان‌های استان با درایت نیرو‌های یگان حفاظت اراضی انجام و این اراضی به بیت المال بازگردانده شد.

وی مساحت اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۱۳۵ هزار و ۶۳۰ مترمربع برشمرد و گفت: ارزش این اراضی بیش از۳۷۵۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال است.

عمادی ادامه داد: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند و همچنین به صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهد.

وی با اعلام اینکه این تعداد رفع تصرف در ۷ شهرستان انجام شده است، بیان کرد: تعداد ۱۱ مورد رفع تصرف در آذرماه در شهر‌های دزفول، رامشیر، ایذه، اهواز، بندر امام، ماهشهر و شوشتر توسط یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان انجام شده است.

عمادی با قدردانی از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین‌خواری و حفظ حقوق بیت‌المال از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.