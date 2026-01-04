به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون با آلاینده شاخص ۱۰۵ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۲۴ و در وضعیت ناسالم قرار داشت.

از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت «پاک» قرار داشته است.