پخش زنده
امروز: -
یک شرکت دانشبنیان با طراحی و تولید ژرمیناتور هوشمند مجهز به کنترل آنلاین، موفق شد نمونهای بومی از این تجهیز آزمایشگاهی پیشرفته را به بازار عرضه کند تا وابستگی به محصولات خارجی و چالشهای ناشی از تحریم و خدمات پس از فروش را برطرف کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ژرمیناتور به عنوان یکی از تجهیزات کلیدی آزمایشگاهی، نقش مهمی در شبیهسازی شرایط محیطی کنترلشده برای مطالعات جوانهزنی گیاهان، آزمونهای زیستی و بررسی پایداری فرآوردههای دارویی ایفا میکند. دقت در تنظیم دما، رطوبت و نور از جمله الزامات این تجهیز در حوزههای پژوهشی، کشاورزی و داروسازی به شمار میرود.
آرش مزارعی، مدیر تولید این شرکت دانشبنیان با بیان اینکه این شرکت بیش از سه دهه در حوزه تولید تجهیزات آزمایشگاهی فعال است، گفت: بخشی از محصولات ما در سالهای اخیر با تکیه بر توان داخلی و رویکرد دانشبنیان توسعه یافته و ژرمیناتور هوشمند یکی از این محصولات است.
وی با اشاره به قابلیتهای فنی این دستگاه توضیح داد: ژرمیناتور تولیدی این شرکت به فناوری ارتباطی مجهز شده و امکان پایش و مدیریت شرایط عملکرد دستگاه بهصورت آنلاین را فراهم میکند. با نصب سیمکارت، سه کاربر بهطور همزمان میتوانند وضعیت دستگاه را کنترل کرده و دادههای مربوط به عملکرد آن را از راه دور دریافت کنند.
مزارعی افزود: این محصول در دو نسخه تخصصی گیاهی و دارویی طراحی شده است. در مدل گیاهی، شرایط محیطی مورد نیاز برای رشد گیاه بهطور کامل شبیهسازی میشود و امکان تعریف سیکلهای شب و روز وجود دارد. در مدل دارویی نیز از ژرمیناتور برای آزمونهای پایداری و بررسی تأثیر شرایط دما و رطوبت بر دارو و بستهبندی آن استفاده میشود.
مدیر تولید این شرکت دانشبنیان با اشاره به روند بومیسازی این تجهیز آزمایشگاهی گفت: در گذشته ژرمیناتور عمدتاً از کشورهای اروپایی وارد میشد، اما اکنون این محصول بهطور کامل در داخل کشور تولید میشود و چند شرکت ایرانی نیز وارد این حوزه شدهاند.
مزارعی تأکید کرد: یکی از چالشهای جدی نمونههای خارجی، وابستگی به خدمات پس از فروش و محدودیتهای ناشی از تحریم است؛ بهگونهای که برخی دستگاهها با اتصال به اینترنت و شناسایی موقعیت جغرافیایی، عملاً از کار میافتند. این مشکلات در محصول داخلی وجود ندارد و در عین حال کیفیت آن قابل رقابت با نمونههای خارجی است.
به گفته وی، ژرمیناتورهای این شرکت در سایزهای مختلف و همچنین بهصورت سفارشی برای دانشگاهها و مراکز پژوهشی تولید میشوند و بیش از ۹۰ درصد قطعات و مواد اولیه آنها داخلیسازی شده است. این دستگاه از سال ۱۴۰۰ وارد مرحله تجاریسازی شده و تاکنون فروش آن در چند شهر کشور با استقبال مراکز علمی و پژوهشی همراه بوده است.
وی با اشاره به چالشهای پیشروی تولیدکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، گفت: نوسان قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین آنها و طولانی بودن فرآیندهای استانداردسازی از مهمترین موانع این حوزه است؛ بهطوریکه اخذ استاندارد ژرمیناتور چند سال زمان برده و فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد کرده است.