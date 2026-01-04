پخش زنده
استاندار بوشهر با حضور در منزل پدر شهید نامدار عمادی و پدر شهید عبدالصمد توفیقی مطلق در بوشهر، با خانواده این شهیدان والامقام، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در این دیدارها با گرامیداشت سالروز ولادت امیرمومنان علی (ع) اظهار داشت: روز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، به عنوان روز مرد و روز پدر نامگذاری شده و باید با الگوبرداری از نخستین امام شیعیان، برای موفقیت در زندگی اهتمام ورزیم.
وی افزود: رفع مشکلات و دغدغههای خانواده معزز شهدا در دستور کار مدیران استان قرار دارد و امیدوارم در این راستا به اهداف مورد نظر برسیم.
استاندار بوشهر یادآور شد: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون فداکاری و ایثارگری شهدای والامقام است و تکریم از خانواده شهدا وظیفه همه مدیران و متولیان امور است.
در این دیدارها، خانوادههای شهدا، مشکلات و دغدغههای خود را مطرح و استاندار بوشهر نیز ضمن استماع مطالبات آنها، دستورات لازم را خطاب به مدیران ذیربط برای پیگیری و رفع این درخواستها صادر کرد.