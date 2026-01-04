پخش زنده
امروز: -
به دستور استاندار خوزستان ، به منظور تشدید نظارت بر تنظیم بازار و کنترل قیمت اقلام اساسی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از انبارها و مراکز بنکداران مواد غذایی استان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با دستور مستقیم استاندار و به منظور پایش میدانی روند عرضه، ذخیرهسازی، توزیع و قیمتگذاری اقلام اساسی ، جواد کاظمنسب الباجی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در جریان بازدید میدانی از انبارها و مراکز عمدهفروشی بر رعایت نرخهای مصوب، شفافیت در عرضه و همکاری کامل عوامل توزیع تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ کمبود یا مشکل خاصی در عرضه کالاهای اساسی وجود ندارد و بازار در وضعیت پایدار قرار دارد.
الباجی همچنین بر اهمیت رضایت مردم و آرامش بازار تأکید و اعلام کرد: تمامی اقدامات برای اطمینان از تأمین به موقع کالاهای اساسی و حفظ حقوق مصرفکنندگان در جریان است.
معاون اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: با هرگونه تخلف در حوزه تنظیم بازار، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد تا ثبات بازار و اعتماد مردم کاملاً حفظ شود.
در این بازدید، دستور لازم برای تداوم نظارتهای میدانی، تشدید پایش قیمتها و تضمین عرضه پایدار در سطح استان صادر شد.