مه غلیظ صبح امروز، یکشنبه، دید افقی رانندگان را در جاده‌های اصلی و فرعی به ویژه در نیمه شمالی خراسان رضوی محدود کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: وقوع مه غلیط هم اکنون دید افقی و تردد در جاده‌های کلات و طرقبه شاندیز را تحت تاثیر قرار داده است.

یوسف بنی‌اسدی افزود: دید افقی رانندگان در آزادراه مشهد - باغچه و جاده‌های قوچان- چناران، درگز- قوچان، فریمان- مشهد، باغچه- تربت حیدریه، باغچه - نیشابور، مشهد - کلات و تربت‌جام - صالح هم محدود شده است.