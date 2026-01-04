پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: ۹۰ درصد تسهیلات برنامه سال اول هدایت بانکی پرداخت شده و نزدیک به ۹ همت از این تسهیلات به مرحله پرداخت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول رستمی در نشست بررسی وضعیت تسهیلات بانکی استان با اشاره به نقش تامین مالی در بهبود فضای کسبوکار گفت: همزمان با تقویت منابع شبکه بانکی استان، الگوی مشخصی طراحی شد تا سهم هر بانک متناسب با منابع همان بانک در حمایت از تولید تعیین و اجرایی شود.
وی افزود: در سفر رئیس جمهور در بهمنماه گذشته، برنامهریزی شد ۲۰ درصد منابع بانکی استان در قالب یک برنامه دو ساله به سمت تولید و سرمایهگذاری هدایت شود؛ در سال نخست این برنامه، بیش از ۲۰ همت برای ۵۲۶ پروژه سرمایهگذاری پیشبینی و توافق شد و معاونت اجرایی ریاست جمهوری نیز از طریق بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، راهبری و پیگیری این برنامه را بر عهده دارد.
وی از تکمیل بستههای تامین مالی در کنار ظرفیت بانک عامل خبر داد و گفت: در کنار تسهیلات شبکه بانکی، از ظرفیتهای مرتبط با ساماندهی و نظارت بر واردات مرزی نیز برای کمک به تامین مالی طرحهای کوچک و بزرگ استفاده شده است. همچنین تسهیلات تکلیفی جزء ۷-۱ و ۷-۲ با اعتبار حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان، با رویکرد شهرستانی توزیع و فرمانداران به عنوان متولی و مجری اجرایی آن تعیین شدند تا منابع به سمت اولویتهای واقعی هر شهرستان هدایت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در پایان تاکید کرد: هدف اصلی، شکلدهی یک بسته منسجم تامین مالی برای تولید و توسعه سرمایهگذاری و تسریع در پرداخت تسهیلات در چارچوب برنامههای مصوب استان است.