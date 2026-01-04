به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، تپه‌های باستانی محوطه ازبکی به مساحت ۱۱ هکتار و ۷ هزار و صد و دو متر است، محوطه ازبکی دارای ۹ هزار سال سابقه تاریخی است که شاخص‌ترین دوره تاریخی آن مربوط به تمدن ماد‌ها است. این محوطه در سال ۱۳۵۲ به شماره ۹۵۵ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسید. گزارشی از این محوطۀ باستانی درنظرآبادببینید.