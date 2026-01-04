پخش زنده
نخستین خشت دست ساز بشر در محوطه باستانی ازبکی کشف شده که حدود نه هزار سال قدمت دارد و در نظرآباد واقع شده است نمونهای از این خشتهایِ دست ساز هم در موزه سازمانِ ملل بعنوانِ نمادِ فرهنگُ و تاریخِ کشورمان نگهداری می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، تپههای باستانی محوطه ازبکی به مساحت ۱۱ هکتار و ۷ هزار و صد و دو متر است، محوطه ازبکی دارای ۹ هزار سال سابقه تاریخی است که شاخصترین دوره تاریخی آن مربوط به تمدن مادها است. این محوطه در سال ۱۳۵۲ به شماره ۹۵۵ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسید. گزارشی از این محوطۀ باستانی درنظرآبادببینید.