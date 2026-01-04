محمدرضا بهروزی، ورزشکار توانمند استان مرکزی، در رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور موفق شد مدال برنز ماده پرش طول را کسب کرده و افتخار دیگری را برای ورزش استان به ارمغان آورد.

مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور که به‌عنوان مرحله انتخابی تیم ملی نیز محسوب می‌شد، با حضور ۱۱۰ ورزشکار از ۲۵ استان کشور در کمپ تیم‌های ملی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

در این رقابت‌های سطح بالا، محمدرضا بهروزی با ارائه نمایشی فنی و قدرتمند در ماده تخصصی پرش طول، موفق شد مدال برنز این ماده را از آن خود کرده و جایگاهی ارزشمند در میان برترین‌های کشور به دست آورد.

کسب این مدال ارزشمند، بیانگر سطح بالای آمادگی، تلاش مستمر و استعداد‌های درخشان دوومیدانی استان مرکزی است و امیدواری‌ها را برای حضور موفق‌تر ورزشکاران استان در میادین ملی و بین‌المللی افزایش می‌دهد.