به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ پیمان کرمی، رئیس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین در محدوده این استان خبر داد و از رانندگان خواست از عجله و شتاب پرهیز کنند.

وی افزود: ترافیک در خط جنوبی آزادراه قزوین – کرج حدفاصل مهرویلا تا پل فردیس و همچنین در آزادراه کرج – تهران از پل فردیس تا کلاک و در ادامه در محدوده جهان‌نما گرمدره کرج سنگین گزارش شده است.

به گفته سرهنگ کرمی، ترافیک در خط شمالی آزادراه کرج – قزوین در محدوده حصارک تا گلدشت نیز سنگین است.

رئیس پلیس راه البرز ادامه داد: این حجم ترافیک بیشتر به دلیل تردد بالای صبحگاهی در محورهای ورودی و خروجی استان ایجاد شده است.

سرهنگ کرمی با اشاره به اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ فاصله طولی می‌تواند از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کند، تأکید کرد: رانندگان با توجه به شرایط موجود، زمان سفر خود را مدیریت کرده و از هرگونه عجله و شتابزدگی خودداری کنند.