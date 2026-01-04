پخش زنده
مستند «ماجرا»، به مناسبت سالروز وفات حضرت زینب (س)، برنامههای «ساده و صمیمی»، با نگاهی به استقامت حضرت زینب (س) پس از عاشورا و «ادبیاتو»، با سفر به جهان افسانههای کردستان، امروز از رادیو صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با سالروز وفات حضرت زینب (س)، بانوی بزرگ ایثار، صبر و مقاومت، مستند «ماجرا»، با محوریت ایثار و گذشت پرستاران پخش میشود.
در این مستند به نقش الهامبخش حضرت زینب (س) در فرهنگ خدمت و پرستاری پرداخته میشود و از زبان پرستاران و فعالان حوزه سلامت، روایتهایی از فداکاری، عشق به انسان و آرامشبخشی در لحظات دشوار بازگو میشود.
مستند «ماجرا»، نشان می دهد که روحیه ایثار و خدمت، میراث گرانبهای بانوی قهرمان کربلاست، الگویی که پرستاران، با همان عشق و جانفشانی، در عرصههای مختلف به نمایش میگذارند.
این مستند به تهیهکنندگی انسیه شمساللهی، امروز ساعت ۲۰:۳۰، پخش میشود.
به مناسبت سالروز وفات حضرت زینب (س)، ویژهبرنامه «ساده و صمیمی»، با محوریت مفهوم «شکستناپذیر بودن»، پخش می شود، برنامهای که با نگاهی صمیمی و تأملبرانگیز، استقامت، ایمان و ایستادگی این بانوی بزرگ را بهعنوان الگویی ماندگار برای زندگی امروز بازخوانی میکند
«ساده و صمیمی»، اینبار مفهوم شکستناپذیری را نه بهعنوان پیروزی ظاهری، بلکه بهعنوان پایداری در مسیر حق، حفظ عزت و ایستادن بر باورها حتی در سختترین شرایط بررسی میکند، مفهومی که در زندگی حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا بهروشنی جلوهگر است و الگویی الهامبخش برای همه نسلها به شمار میآید.
در این برنامه، شنوندگان با روایتهای کوتاه، گفتوگوهای مردمی و بیان تجربههای شخصی، با معنای شکستناپذیر بودن در زندگی روزمره همراه میشوند، نگاهی که نشان میدهد چگونه میتوان با تکیه بر ایمان، امید و آگاهی، در برابر دشواریها ایستاد و تسلیم نشد.
ویژهبرنامه «ساده و صمیمی» با هدف زنده نگه داشتن مفاهیم اخلاقی و انسانی برگرفته از سیره اهلبیت (ع)، ساعت ۱۷ پخش میشود.
برنامه ادبی «ادبیاتو»، شنوندگان را به سفری رازآلود و خیالانگیز در دل افسانههای کهن کردستان میبرد، سفری که با روایت افسانه مشهور «ملکه مارها و جاماس» همراه است. داستانی ریشهدار در فرهنگ عامه کردستان که با زبانی نمادین، مفاهیمی عمیق از عشق، وفاداری، آزمون انسانیت و پیوند انسان با طبیعت را پیش روی مخاطب قرار میدهد.
در این قسمت، امیرحسین مدرس با رویکردی روایتمحور و تحلیلی، به بازخوانی افسانه ملکه مارها و جاماس میپردازد و لایههای پنهان معنایی آن را واکاوی میکند. این افسانه که از شناختهشدهترین روایتهای فولکلور کردی بهشمار میآید، داستان جوانی به نام جاماس را روایت میکند که در مسیر زندگی خود با ملکه مارها روبهرو میشود و در آزمونی سرنوشتساز، صداقت، شجاعت و پایبندی به عهد را میآزماید.
ملکه مارها در این افسانه نمادی از نیروهای ناشناخته طبیعت، خرد پنهان و قدرتی رازآلود است؛ شخصیتی که هم هراسانگیز و هم آموزنده جلوه میکند و انسان را به احترام گذاشتن به قوانین نانوشته جهان فرا میخواند. جاماس نیز نماینده انسان جستوجوگر و پاکنهادی است که با انتخابهای درست یا نادرست خود، سرنوشتش رقم میخورد.
«ادبیاتو»، در این برنامه میکوشد نشان دهد چگونه افسانههای بومی و محلی، فراتر از روایتهای ساده، حامل تجربههای زیسته نسلها و بیانگر ارزشهای فرهنگی، اخلاقی و هویتی یک سرزمین هستند، روایتهایی که همچنان میتوانند با مخاطب امروز ارتباط برقرار کنند و او را به تأمل در مفاهیم عمیق انسانی و معنای زندگی دعوت کنند.
«ادبیاتو»، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳ به تهیهکنندگی مژگان فرزین و اجرای امیرحسین مدرس پخش می شود.